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Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих

21 марта 2023, 10:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле компании-перевозчиков ООО «Фирма Тагилавтосервис» и ООО «Техноком» второй месяц подряд получают от дорожного надзора предостережение за отсутствие в автобусах табличек с информацией на шрифте Брайля для слабовидящих пассажиров. Какой-либо реакции на аналогичные предостережения нет.

В марте 2023 года дорожным надзором после повторной проверки было выявлено неисполнение предостережения компаниями-перевозчиками ООО «Фирма ТАС» и «Тагилтехноком». В автобусах компании отсутствует текстовая и графическая информация, выполненная крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

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Напомним, что в феврале 2023 года транспортный надзор проводил проверку трех тагильских перевозчиков: «Союз-НТ», ООО «Фирма „ТАС“» и «Тагилтехноком». В результате было выявлено, что в автобусах всех трех компаний отсутствовали таблички для слабовидящих и незрячих пассажиров. В связи с этим ведомство вынесло перевозчикам предостережение.

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#Артем Карнаухов#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Проверка#Перевозчики#Предостережение#Доступная среда#Эксклюзив
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