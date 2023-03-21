Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В марте 2023 года дорожным надзором после повторной проверки было выявлено неисполнение предостережения компаниями-перевозчиками ООО «Фирма ТАС» и «Тагилтехноком». В автобусах компании отсутствует текстовая и графическая информация, выполненная крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Напомним, что в феврале 2023 года транспортный надзор проводил проверку трех тагильских перевозчиков: «Союз-НТ», ООО «Фирма „ТАС“» и «Тагилтехноком». В результате было выявлено, что в автобусах всех трех компаний отсутствовали таблички для слабовидящих и незрячих пассажиров. В связи с этим ведомство вынесло перевозчикам предостережение.