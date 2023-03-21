Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих

Напомним, что в феврале 2023 года транспортный надзор проводил проверку трех тагильских перевозчиков: «Союз-НТ», ООО «Фирма „ТАС“» и «Тагилтехноком». В результате было выявлено, что в автобусах всех трех компаний отсутствовали таблички для слабовидящих и незрячих пассажиров. В связи с этим ведомство вынесло перевозчикам предостережение.