Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Как известно, Цзиньпин является любителем российского мороженого и предпочитает пломбир «Чистая линия», сообщает 360tv.
В 2016 году в рамках визита в Китай президент РФ Владимир Путин вручил Цзиньпину коробку мороженого в качестве подарка. Глава Китая рассказал, что всегда покупает российское мороженое, когда бывает в России, а потом с удовольствием ест его дома.
«У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное», — подчеркнул Цзиньпин.
Тогда же китайские бизнесмены сообщили Путину, что в КНР популярно российское мороженое, но есть проблемы с его вывозом из страны. Лидер РФ выразил удивление и дал обещание, что во время своих визитов будет привозить это лакомство в Китай.
Через 3 года он преподнес Си Цзиньпину российское эскимо. В коробке было подмосковное мороженое «Чистая линия».
Вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов подчеркнул, что для коллектива предприятия является большой честью то, что их мороженое закупается для ответственных встреч и уважаемый председатель Китая Си Цзиньпин любит именно подмосковное мороженое.
Пломбир «Чистая линия» получил Знак качества от Росконтроля. Не один год компания организует независимые проверки качества и безопасности отечественных продуктов. Исключительно те, что проходят множество тестов, завоевывают соответствующий знак.
Как рассказал Бениаминов, на предприятии с самого начала производилось мороженое по ГОСТам 1943 года — со вкусом мороженого СССР.
Первый «советский» пломбир россияне дегустировали в 2007 году. Продукт также был оценен гражданами бывших стран СССР. Ключевым импортером «Чистой линии» за рубежом стал Китай. Лакомство из Московской области полюбили и в Киргизии, и в Армении. В настоящее время подготавливается документация для налаживания экспорта в Узбекистан.
В планах - строительство в МО нового завода по изготовлению мороженого «Чистая линия», мощность его составит 11 тысяч тонн в год.