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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Подростки чуть не провалились под лед в Нижнем Тагиле

21 марта 2023, 09:38
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле играющие возле полыньи подростки едва не провалились под лед. Это произошло 20 марта в районе парка «Народный».

Опасные игры увидели случайные прохожие, которые сняли происходящее на видео, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, у них создалось такое впечатление, что мальчики намеренно выбрали место, где лед максимально тонок. При этом они настолько увлеклись своей игрой, что не замечали ничего вокруг.

Фото: скрин с видео "Инцидент Нижний Тагил"
Интересно, о чем думали подростки, прыгая возле самой полыньи? Вот видели бы их родители такие «забавы», - восклицают свидетели инцидента.

На кадрах видно, как трое подростков гуляют сначала около тонкого льда, а потом и на нем. Также они катаются на нем, словно на катке. Также мальчики смело ходят по льду, прыгают и бегают.

В какой-то момент один ребенок оказался в воде, а двое его приятелей принялись вытаскивать мальчика за руки. В конце ролика к ним подошли двое молодых людей, которые вступили с детьми в разговор, но на лед выходить не стали.

Напомним, что ходить по водоемам весной строго запрещено. Это опасно для жизни, тем более в период половодья.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Подростки#Тонкий лед#Опасные игры#Водоем#Происшествия
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