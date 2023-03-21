Подростки чуть не провалились под лед в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Опасные игры увидели случайные прохожие, которые сняли происходящее на видео, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидцев, у них создалось такое впечатление, что мальчики намеренно выбрали место, где лед максимально тонок. При этом они настолько увлеклись своей игрой, что не замечали ничего вокруг.
Интересно, о чем думали подростки, прыгая возле самой полыньи? Вот видели бы их родители такие «забавы», - восклицают свидетели инцидента.
На кадрах видно, как трое подростков гуляют сначала около тонкого льда, а потом и на нем. Также они катаются на нем, словно на катке. Также мальчики смело ходят по льду, прыгают и бегают.
В какой-то момент один ребенок оказался в воде, а двое его приятелей принялись вытаскивать мальчика за руки. В конце ролика к ним подошли двое молодых людей, которые вступили с детьми в разговор, но на лед выходить не стали.
Напомним, что ходить по водоемам весной строго запрещено. Это опасно для жизни, тем более в период половодья.