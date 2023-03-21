Полицейские из Подмосковья и собака подрались с уличным котом

Отмечается, что в драке пострадали и животные, и оба полицейских, которые их разнимали. Сотрудники оказались покусаны и им пришлось обращаться за помощью в медучреждение. В основном, пострадали руки полицейских.



Теперь сержанты находятся на амбулаторном лечении.