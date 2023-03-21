Полицейские из Подмосковья и собака подрались с уличным котом

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Известно, что два сержанта с собакой приехали в Дмитров, чтобы сопроводить в участок подозреваемых. Однако местный кот со двора в тот момент, когда задержанного вывели из подъезда, набросился на полицейскую собаку, пишет «SHOT».
Отмечается, что в драке пострадали и животные, и оба полицейских, которые их разнимали. Сотрудники оказались покусаны и им пришлось обращаться за помощью в медучреждение. В основном, пострадали руки полицейских.
Теперь сержанты находятся на амбулаторном лечении.