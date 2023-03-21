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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Полицейские из Подмосковья и собака подрались с уличным котом

21 марта 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Подмосковье два полицейских пострадали в попытке разнять драку своей служебной собаки и уличного кота.

Известно, что два сержанта с собакой приехали в Дмитров, чтобы сопроводить в участок подозреваемых. Однако местный кот со двора в тот момент, когда задержанного вывели из подъезда, набросился на полицейскую собаку, пишет «SHOT».

Отмечается, что в драке пострадали и животные, и оба полицейских, которые их разнимали. Сотрудники оказались покусаны и им пришлось обращаться за помощью в медучреждение. В основном, пострадали руки полицейских.

Теперь сержанты находятся на амбулаторном лечении.

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#Елена Озерова#Драка#Кот#Служебная собака#Больница#Происшествия
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