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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Посетитель умер в торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге

21 марта 2023, 13:53
Фото: 1MI
В кафе «Ланч & Завтрак», расположенном на первом этаже екатеринбургского торгового центра «Дирижабль» на ул. Шварца, скончался пожилой посетитель.

Личность умершего предварительно установлена, это пенсионер в возрасте около 80 лет. Заведение закрыто, в нем сейчас проводятся следственные действия, осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Информацию о случившемся уже подтвердили в администрации торгового центра «Дирижабль», в полиции и Следственном комитете.

По предварительным данным, следов криминала не обнаружено, комментирует произошедшее руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Тело пожилой жительницы Нижнего Тагила найдено во дворе на Вагонке
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#Наталья Лушина#Происшествия#Смерть#Пенсионер#Экспертиза#Следствие#Екатеринбург#Свердловская область
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