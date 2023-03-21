Посетитель умер в торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге

Личность умершего предварительно установлена, это пенсионер в возрасте около 80 лет. Заведение закрыто, в нем сейчас проводятся следственные действия, осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Информацию о случившемся уже подтвердили в администрации торгового центра «Дирижабль», в полиции и Следственном комитете.