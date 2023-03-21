Посетитель умер в торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Личность умершего предварительно установлена, это пенсионер в возрасте около 80 лет. Заведение закрыто, в нем сейчас проводятся следственные действия, осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Информацию о случившемся уже подтвердили в администрации торгового центра «Дирижабль», в полиции и Следственном комитете.
По предварительным данным, следов криминала не обнаружено, комментирует произошедшее руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.