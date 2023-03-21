При благоустройстве в рамках нацпроекта в Екатеринбурге найдены нарушения

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Известно, что контракт на благоустройство Управление капитального строительства Екатеринбурга заключило с ООО «УралДорТехнологии».
Подрядчик обязался провести на объекте дождевую канализацию, создать светофоры на перекрестках озеленить и обустроить улицы и дороги в микрорайоне Солнечном, а также создать остановочные навесы и провести электроснабжение и освещение.
Все работы должны были быть проведены в районе улиц Любви и Счастливая до 1 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Однако в результате проверки выяснилось, что подрядчиком нарушен срок окончания работ. На момент истечения срока приема-сдачи работ, работы по укладке плитки и оборудование общественного пространства урнами было произведено некачественно и не в полной мере.
Поэтому прокуратура внесла представления в адрес подрядчика и директора учреждения-заказчика с требованием об устранении недочетов. После этого работы переделали.