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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

При благоустройстве в рамках нацпроекта в Екатеринбурге найдены нарушения

21 марта 2023, 13:19
Фото: 1MI
Прокуратура обнаружила нарушения при благоустройстве улиц в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Благоустройство проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Известно, что контракт на благоустройство Управление капитального строительства Екатеринбурга заключило с ООО «УралДорТехнологии».

Подрядчик обязался провести на объекте дождевую канализацию, создать светофоры на перекрестках озеленить и обустроить улицы и дороги в микрорайоне Солнечном, а также создать остановочные навесы и провести электроснабжение и освещение.

Все работы должны были быть проведены в районе улиц Любви и Счастливая до 1 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Однако в результате проверки выяснилось, что подрядчиком нарушен срок окончания работ. На момент истечения срока приема-сдачи работ, работы по укладке плитки и оборудование общественного пространства урнами было произведено некачественно и не в полной мере.

Поэтому прокуратура внесла представления в адрес подрядчика и директора учреждения-заказчика с требованием об устранении недочетов. После этого работы переделали.

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#Елена Озерова#Нарушения#Благоустройство#Прокуратура#Подрядчик#Новости УрФО#Происшествия#Екатеринбург
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