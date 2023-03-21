ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП

«Мы видим большие возможности в развитии бизнес-платежей с помощью СБП, о чем говорит востребованность у наших клиентов операций с использованием этого сервиса в схожем сегменте — В2С. Так, в прошлом году количество транзакций через Систему быстрых платежей, проводимых предпринимателями, увеличилось более чем в 20 раз. Такой интерес к сервису объясняется в первую очередь удобством его использования и скоростью зачисления средств, поэтому переход СБП в сегмент В2В становится очередным этапом повышения качества банковского обслуживания и существенно упрощает расчеты бизнеса между собой», — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.