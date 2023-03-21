Разработчики добавили на ЭТП РЭО модуль анализа цен на российское вторсырье

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Разработчиком электронной торговой площадки по купле-продаже ВМР является ППК «Российский экологический оператор». О функциях нового модуля рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Глава компании отметил, что сервис позволяет рассчитывать среднюю стоимость лотов в режиме реального времени. Также здесь можно получить информацию о количестве предложений по выбранным критериям, передает канал 360tv.ru.
Буцаев привел следующий пример. Расчеты показали, что стоимость одного килограмма макулатуры составляет 13 рублей, отходов зеркал или стекла – 100 рублей, ПЭТ – 21 рубль. Цена на одну тонну золошлаков – 1 рубль. Изучив динамику цен, пользователь может принять выгодное для него решение. Уточняется, что участникам ЭТП доступна статистика за весь период работы площадки начиная с момента ее запуска. Чтобы данные были максимально точными, пользователю нужно выбрать интересующие его параметры.
Помимо информации о средней цене на тот или иной лот, функции модуля позволяют пользователю узнать историю стоимости вторсырья, ресурсов в зависимости от региона, изучить историю изменения. Все это поможет определить актуальную стоимость лота, который продавец планирует выставить.
Благодаря статистике можно извлекать максимальную выгоду и подбирать актуальные значения при покупке или продаже лотов. Такого мнения придерживается руководитель проекта «Биржа ВМР» РЭО Заур Абдурахимов. Он привел пример, что владельцу вторичных ресурсов срочно понадобились деньги, и перед ним стоит задача указать за товар наиболее подходящую цену, чтобы можно было как можно скорее заключить выгодную сделку. Продавец сможет это сделать, изучив статистику.
Напомним, что Российский экологический оператор запустил биржу ВМР осенью 2022 года. На ЭТП можно найти лоты, представленные вторичными ресурсами и вторичным сырьем. С ними можно совершать сделки по купле-продаже и переработке. Также можно выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Уже более 700 организаций из сферы обращения с отходами стали участниками биржи и выставили лоты общей стоимостью 674 миллиона рублей.
Отметим, что разработчики уже запустили модули ЭТП, связанные с логистикой и кредитованием. Сейчас они готовят новый сервис, благодаря которому пользователи смогут страховать сделки по выполнению нормативов утилизации.