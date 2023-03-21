Разработчики добавили на ЭТП РЭО модуль анализа цен на российское вторсырье

Напомним, что Российский экологический оператор запустил биржу ВМР осенью 2022 года. На ЭТП можно найти лоты, представленные вторичными ресурсами и вторичным сырьем. С ними можно совершать сделки по купле-продаже и переработке. Также можно выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Уже более 700 организаций из сферы обращения с отходами стали участниками биржи и выставили лоты общей стоимостью 674 миллиона рублей.