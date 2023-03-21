РЭО представляет новый экопарк мощностью 130 тыс тонн в Новосибирской области

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, площадка в Новосибирской области станет одним из экопромпарков в рамках построения экономики замкнутого цикла. РЭО окажет поддержку резидентам парка в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными ресурсами, а также в производстве конечной продукции из вторичных ресурсов. Финансирование может быть обеспечено с помощью средств, полученных от выпуска зеленых облигаций. Организации, такие как ООО "ТАЙГЕР-Сибирь", ООО "Пластиндустрия", ООО "Гофра коллектинг", ООО "ТБО" и ООО "Демеркуризация", уже выразили желание стать резидентами экопромпарка, пишет atas.info.