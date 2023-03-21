Режим ЧС введен в Джанкое после сбития беспилотников

В городе Джанкой на Крыму введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на муниципальном уровне после того, как система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотных летательных аппаратов, которые были нацелены на гражданские объекты.