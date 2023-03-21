Режим ЧС введен в Джанкое после сбития беспилотников

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Как сообщает 360tv.ru, об этом заявил глава администрации города Игорь Ивин в интервью телеканалу «Крым-24». По предварительным данным, обломки беспилотников повредили жилой дом, техникум и магазин, один человек получил ранения.
Следственный комитет России начал расследование происшествия. Созданы рабочие группы, которые выявляют ущерб и компенсируют потерпевшим сторонам его за счет резервного фонда, сообщил Ивин. Занятия в техникуме приостановлены.