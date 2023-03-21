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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Режим ЧС введен в Джанкое после сбития беспилотников

Сегодня, 07:51
В городе Джанкой на Крыму введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на муниципальном уровне после того, как система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотных летательных аппаратов, которые были нацелены на гражданские объекты.

Как сообщает 360tv.ru, об этом заявил глава администрации города Игорь Ивин в интервью телеканалу «Крым-24». По предварительным данным, обломки беспилотников повредили жилой дом, техникум и магазин, один человек получил ранения.

Следственный комитет России начал расследование происшествия. Созданы рабочие группы, которые выявляют ущерб и компенсируют потерпевшим сторонам его за счет резервного фонда, сообщил Ивин. Занятия в техникуме приостановлены.

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