Сбивший подростка и сбежавший с места ДТП водитель найден под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
ДТП произошло 18 марта в 16.30. Тогда неизвестный водитель наехал на самодельный мопед с ребенком. В больнице мальчику диагностировали ушиб ноги, сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.
В течение суток сбежавшего водителя удалось найти. Им оказался мужчина 50-летний житель села Петрокаменское. Он признался, что действительно наехал на ребенка. Также он сказал, что после произошедшего вышел из авто и уточнил у мальчика, все ли в порядке и, услышав положительный ответ, уехал.
На мужчину составлен административный протокол. 21 марта суд принял решение – лишить его водительских прав на год.