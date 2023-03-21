TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Сбивший подростка и сбежавший с места ДТП водитель найден под Нижним Тагилом

21 марта 2023, 13:59
Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области
Под Нижнем Тагилом сотрудники Госавтоинспекции нашли сбежавшего с места ДТП водителя, который сбил 11-летнего мальчика в поселке Петрокаменское.

ДТП произошло 18 марта в 16.30. Тогда неизвестный водитель наехал на самодельный мопед с ребенком. В больнице мальчику диагностировали ушиб ноги, сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

В течение суток сбежавшего водителя удалось найти. Им оказался мужчина 50-летний житель села Петрокаменское. Он признался, что действительно наехал на ребенка. Также он сказал, что после произошедшего вышел из авто и уточнил у мальчика, все ли в порядке и, услышав положительный ответ, уехал.

На мужчину составлен административный протокол. 21 марта суд принял решение – лишить его водительских прав на год.

14-летний подросток на мопеде без прав врезался в ГАЗель на свердловской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
На Полевском тракте в Екатеринбурге на полном ходу разбился водитель мопеда14-летний подросток на мопеде без прав врезался в ГАЗель на свердловской трассе
#Елена Озерова#Дети#ДТП#Сбил#Мопед#Происшествия#Нижний Тагил
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Сегодня, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Сегодня, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Сегодня, 10:51
Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников
Сегодня, 09:11
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Вчера, 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
Вчера, 11:56