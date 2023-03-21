Сбивший подростка и сбежавший с места ДТП водитель найден под Нижним Тагилом

В течение суток сбежавшего водителя удалось найти. Им оказался мужчина 50-летний житель села Петрокаменское. Он признался, что действительно наехал на ребенка. Также он сказал, что после произошедшего вышел из авто и уточнил у мальчика, все ли в порядке и, услышав положительный ответ, уехал.