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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Шесть детских садов Первоуральска оштрафованы за нарушения

21 марта 2023, 14:37
Фото: 1MI
Роспотребнадзор Первоуральска в ходе плановых проверок выявил множественные нарушения в шести детских садах и составил протоколы на сумму 133 тысячи рублей.

Выявленные нарушения оказались самыми разными. Прежде всего, они касаются условий хранения пищевой продукции, микробиологические показатели белков, жиров и углеводов также не соответствуют нормативам. Смывы с детской посуды и со стола готовой пищевой продукции позволили выявить наличие бактерий кишечной палочки. Есть проблемы и с инвентарем и оборудованием пищеблоков.

Роспотребнадзор составил в общей сложности 11 протоколов об этих административных нарушениях на сумму 133 тысячи рублей, рассказала изданию URA.RU специалист-эксперт первоуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Валерия Медведева.

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#Наталья Лушина#Дети#Общество#Здоровье#Роспотребнадзор#Детский сад#Первоуральск#Свердловская область
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