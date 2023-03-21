Шесть детских садов Первоуральска оштрафованы за нарушения

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Выявленные нарушения оказались самыми разными. Прежде всего, они касаются условий хранения пищевой продукции, микробиологические показатели белков, жиров и углеводов также не соответствуют нормативам. Смывы с детской посуды и со стола готовой пищевой продукции позволили выявить наличие бактерий кишечной палочки. Есть проблемы и с инвентарем и оборудованием пищеблоков.
Роспотребнадзор составил в общей сложности 11 протоколов об этих административных нарушениях на сумму 133 тысячи рублей, рассказала изданию URA.RU специалист-эксперт первоуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Валерия Медведева.