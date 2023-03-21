Шесть детских садов Первоуральска оштрафованы за нарушения

Выявленные нарушения оказались самыми разными. Прежде всего, они касаются условий хранения пищевой продукции, микробиологические показатели белков, жиров и углеводов также не соответствуют нормативам. Смывы с детской посуды и со стола готовой пищевой продукции позволили выявить наличие бактерий кишечной палочки. Есть проблемы и с инвентарем и оборудованием пищеблоков.