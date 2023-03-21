Школьники Екатеринбурга получают повестки в военкомат

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В повестках, на которых имеется пометка «Явка строго обязательна», есть перечень медицинских и школьных документов, их молодым людям нужно предоставить в военкомат.
Но, как сообщает издание Е1, родители молодых людей жалуются, что повестки приходят уже в день явки, а некоторые документы, указанные в повестке в перечне необходимых, нужно заказывать заранее.
Юрист отмечает, что такая процедура, как первоначальная постановка на воинский учет, проводится ежегодно и является стандартной. 16-летний гражданин должен явиться в военкомат, где он пройдет медицинский осмотр, специалисты определят предварительную категории годности, заведут личное дело, поставят на воинский учет.