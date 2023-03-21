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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Школьники Екатеринбурга получают повестки в военкомат

21 марта 2023, 11:30
16-летние юноши в Екатеринбурге должны явиться в военкомат для постановки на воинский учет.

В повестках, на которых имеется пометка «Явка строго обязательна», есть перечень медицинских и школьных документов, их молодым людям нужно предоставить в военкомат.

Но, как сообщает издание Е1, родители молодых людей жалуются, что повестки приходят уже в день явки, а некоторые документы, указанные в повестке в перечне необходимых, нужно заказывать заранее.

Юрист отмечает, что такая процедура, как первоначальная постановка на воинский учет, проводится ежегодно и является стандартной. 16-летний гражданин должен явиться в военкомат, где он пройдет медицинский осмотр, специалисты определят предварительную категории годности, заведут личное дело, поставят на воинский учет.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Армия#Призыв#Военкомат#Наталья Лушина
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