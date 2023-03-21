Следователю МВД за избиение судебных приставов в Екатеринбурге вынесен приговор

Сама Анастасия, по ее словам, в момент стычки не знала, что люди, забирающие ее машину, приставы, так как на них не было ни формы, ни иных опознавательных знаков, сообщает «КП-Екатеринбург». Ее признали виновной по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначили 12 тысяч штрафа.