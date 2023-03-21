Следователю МВД за избиение судебных приставов в Екатеринбурге вынесен приговор

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Супруги стали фигурантами уголовных дел после стычки с судебным приставом и его стажером в конце 2021 года. Сотрудники ФССП намеревались увезти на эвакуаторе белый Kia Sportage, за который в течение нескольких лет не выплачивались взносы по кредиту.
Анастасия и ее муж Евгений попытались отстоять автомобиль, но в итоге конфликт вылился в драку. Анастасия в это время занимала должность следователя в одном из отделов МВД и на момент инцидента находилась в декретном отпуске. После случившегося она была уволена «по отрицательным мотивам».
Сама Анастасия, по ее словам, в момент стычки не знала, что люди, забирающие ее машину, приставы, так как на них не было ни формы, ни иных опознавательных знаков, сообщает «КП-Екатеринбург». Ее признали виновной по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначили 12 тысяч штрафа.