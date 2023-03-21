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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Следователю МВД за избиение судебных приставов в Екатеринбурге вынесен приговор

21 марта 2023, 10:38
Фото: 1MI
Бывший следователь МВД Анастасия Ившина, применившая вместе с мужем насилие в отношении судебных приставов, забиравших ее автомобиль, осуждена Орджоникидзевским судом Екатеринбурга.

Супруги стали фигурантами уголовных дел после стычки с судебным приставом и его стажером в конце 2021 года. Сотрудники ФССП намеревались увезти на эвакуаторе белый Kia Sportage, за который в течение нескольких лет не выплачивались взносы по кредиту.

Анастасия и ее муж Евгений попытались отстоять автомобиль, но в итоге конфликт вылился в драку. Анастасия в это время занимала должность следователя в одном из отделов МВД и на момент инцидента находилась в декретном отпуске. После случившегося она была уволена «по отрицательным мотивам».

Сама Анастасия, по ее словам, в момент стычки не знала, что люди, забирающие ее машину, приставы, так как на них не было ни формы, ни иных опознавательных знаков, сообщает «КП-Екатеринбург». Ее признали виновной по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначили 12 тысяч штрафа.

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