Судьи введут в АПЛ паузы для игроков-мусульман в период Рамадана

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на британские СМИ.
Отмечается, что представители АПЛ обратились к рефери с просьбой делать небольшие паузы во время игр.
Во время пауз футболисты-мусульмане смогут подкрепиться. Для них будут предоставлены жидкость, а также различные добавки и гели, придающие энергию.
Правило будет действовать в АПЛ с 21 марта по 21 апреля. В этот период мусульманам запрещено пить и есть между рассветом и закатом.