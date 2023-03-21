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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Судьи введут в АПЛ паузы для игроков-мусульман в период Рамадана

21 марта 2023, 18:55
Священный месяц Рамадан внес коррективы в проведения матчей чемпионата Англии.

Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что представители АПЛ обратились к рефери с просьбой делать небольшие паузы во время игр.

Во время пауз футболисты-мусульмане смогут подкрепиться. Для них будут предоставлены жидкость, а также различные добавки и гели, придающие энергию.

Правило будет действовать в АПЛ с 21 марта по 21 апреля. В этот период мусульманам запрещено пить и есть между рассветом и закатом.



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