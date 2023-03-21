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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Технология VoLTE позволит свердловчанам звонить и пользоваться 4G одновременно

21 марта 2023, 07:56
Фото: 1MI
Голосовая связь в мобильных сетях четвертого поколения стала доступна свердловчанам благодаря технологии VoLTE (Voice Over LTE) от МТС. Во время совершения звонка качество передачи голоса стало выше, а интернет-сессии перестали прерываться.

Новое технологическое решение дает возможность совершать звонки через интернет в сетях 4G с соединением менее чем за 2 секунды. Теперь разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом можно одновременно. Чистота голоса на уровне HD Voice будет доступна везде, где есть сеть четвертого поколения.

Запуск технологии VoLTE в Свердловской области стал возможен благодаря глубокой модернизации сети мобильной связи, предпринятой МТС в последние годы. Сегодня 98% вновь вводимых базовых станций имеют оборудование стандарта 4G. Предыдущие стандарты связи хорошо обеспечивали голосовой трафик, но обладали гораздо меньшей ёмкостью и скоростью передачи данных в сети интернет. С технологией VoLTE абонентскому устройству не придётся переходить в сети 2G и 3G для осуществления голосовых вызовов. Отсутствие таких переходов также экономит заряд батареи смартфона. Передача «голоса в интернете» позволяет сохранять звук настолько естественным, как будто вас с собеседником разделяют всего несколько метров, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

VoLTE поддерживается большинством современных гаджетов. Время разговоров вычитается из пакета голосовых минут. Количество оплаченных гигабайт интернета не уменьшается. Звонки в рамках новой услуги возможны абонентам любых операторов.

Для использования услуги необходимо подключить бесплатную опцию «Интернет-звонки. Технологическая метка». Совершить операцию можно в личном кабинете МТС, в приложении «Мой МТС» или выполнить USSD-команду *111*6#. После этого в настройках телефона в разделе мобильной передачи данных нужно выбрать опцию VoLTE. Более точные инструкции для каждой модели смартфонов можно найти на сайте МТС Медиа.

https://e-burg.mts.ru/personal?erid=LjN8KaHNZ

#МТС#Связь#Мобильная связь#Интернет#Технологии#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Анастасия Стрежнева
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