Технология VoLTE позволит свердловчанам звонить и пользоваться 4G одновременно

Новое технологическое решение дает возможность совершать звонки через интернет в сетях 4G с соединением менее чем за 2 секунды. Теперь разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом можно одновременно. Чистота голоса на уровне HD Voice будет доступна везде, где есть сеть четвертого поколения.