Труп животного на дереве нашла в лесу жительница Каменска–Уральского

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По словам очевидицы событий, она гуляла по лесному массиву с собаками, как вдруг ее взор упал на дерево. Животное, повешенное там, похоже на косулю, сообщается в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».
Жесть, нет слов! За последний месяц уже три косули застрелили браконьеры и это только те, которых нашли мои собаки, - рассказала женщина.
Также она добавила, что находку она сделала в черте города, неподалеку к садам по Колчеданскому тракту.