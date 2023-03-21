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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Труп животного на дереве нашла в лесу жительница Каменска–Уральского

21 марта 2023, 12:14
Фото: "Инцидент Каменск-Уральский"
Страшную находку обнаружила в лесу жительница Каменска-Уральского. Она увидела труп животного, висящий на дереве.

По словам очевидицы событий, она гуляла по лесному массиву с собаками, как вдруг ее взор упал на дерево. Животное, повешенное там, похоже на косулю, сообщается в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».

Жесть, нет слов! За последний месяц уже три косули застрелили браконьеры и это только те, которых нашли мои собаки, - рассказала женщина.

Также она добавила, что находку она сделала в черте города, неподалеку к садам по Колчеданскому тракту.

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#Находка#Труп#Косуля#Лес#Собаки#Происшествия#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Елена Озерова
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