В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Мобильный пункт на шасси КАМАЗа появился в Нижнем Тагиле накануне и начал свою работу 21 марта. Министерство обороны ведет запись добровольцев для заключения контракта и последующего участия в СВО на территории Украины. Согласно сайту Минобороны, на военную службу принимают:
Режим работы на мобильном пункте отсутствует. Также журналист TagilCity.ru в течение получаса, примерно с 10.15 до 10.30, не увидел ни одного желающего записаться добровольцем на СВО. Работники пункта от комментария, сколько человек уже посетили его сегодня, отказались.