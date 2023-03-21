В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО

Режим работы на мобильном пункте отсутствует. Также журналист TagilCity.ru в течение получаса, примерно с 10.15 до 10.30, не увидел ни одного желающего записаться добровольцем на СВО. Работники пункта от комментария, сколько человек уже посетили его сегодня, отказались.