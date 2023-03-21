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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО

21 марта 2023, 08:42
Фото: TagilCity.ru
21 марта на Театральной площади в Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт Минобороны, где записывают добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.

Мобильный пункт на шасси КАМАЗа появился в Нижнем Тагиле накануне и начал свою работу 21 марта. Министерство обороны ведет запись добровольцев для заключения контракта и последующего участия в СВО на территории Украины. Согласно сайту Минобороны, на военную службу принимают:

  • военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и получивших до призыва высшее или среднее профессиональное образование;
  • военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и прослуживших не менее трех месяцев;
  • граждан, пребывающих в запасе;
  • мужчин, не пребывающих в запасе и имеющих высшее или среднее профессиональное образование;
  • женщин, не пребывающих в запасе;
  • иностранных граждан в возрасте с 18 лет, законно находящихся на территории РФ.
Мобильный пункт по записи контрактников в Нижнем ТагилеМобильный пункт по записи контрактников в Нижнем Тагиле
Мобильный пункт по записи контрактников в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Режим работы на мобильном пункте отсутствует. Также журналист TagilCity.ru в течение получаса, примерно с 10.15 до 10.30, не увидел ни одного желающего записаться добровольцем на СВО. Работники пункта от комментария, сколько человек уже посетили его сегодня, отказались.

#Анна Григорьева#Добровольцы#Запись#Минобороны#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил
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