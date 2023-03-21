В Нижнем Тагиле павильоны на Вагонку у вокзала будут установлены до конца весны

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Остановочные комплексы уже закуплены МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Они будут установлены в районе улицы Товарный двор.
У вокзала планируем ставить павильоны в апреле — мае 2023 года. Для проведения работ, связанных с установкой остановок, земля должна отойти от мерзлоты, — рассказали TagilCity.ru в ЦОДД Нижнего Тагила.
Также там отметили, что стекла, побитые осенью вандалами на остановочных комплексах у Драмтеатра, недавно заменили на новые.
Ранее жители Вагонки пожаловались, что павильоны у вокзала для них не установлены. Поэтому пассажирам зимой приходилось ждать автобусы на ветру под снегом.