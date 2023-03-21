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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

В Нижнем Тагиле павильоны на Вагонку у вокзала будут установлены до конца весны

21 марта 2023, 10:23
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле павильоны для пассажиров, ожидающих автобусы в Дзержинский район, будут установлены у вокзала до конца весны. Работы проведут сотрудники МБУ «Центр организации дорожного движения».

Остановочные комплексы уже закуплены МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Они будут установлены в районе улицы Товарный двор.

У вокзала планируем ставить павильоны в апреле — мае 2023 года. Для проведения работ, связанных с установкой остановок, земля должна отойти от мерзлоты, — рассказали TagilCity.ru в ЦОДД Нижнего Тагила.

Также там отметили, что стекла, побитые осенью вандалами на остановочных комплексах у Драмтеатра, недавно заменили на новые.

Ранее жители Вагонки пожаловались, что павильоны у вокзала для них не установлены. Поэтому пассажирам зимой приходилось ждать автобусы на ветру под снегом.

Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Общественный транспорт#Остановки#Павильоны#Пассажиры#Вагонка#Вокзал#Транспорт#Эксклюзив
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