В Нижнем Тагиле спортплощадку у школы № 10 построят к началу нового учебного года

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Заказчиком аукциона выступает администрация Нижнего Тагила. Общая площадь благоустройства составит 6,5 тысячи квадратных метров.
У школы появятся футбольное поле размером 30×45 метров, круговая и беговая дорожки, волейбольно-баскетбольная площадка, полоса препятствий, яма приземления для прыжков в длину, а также площадка со спортивным оборудованием, на которой можно сдавать нормы ГТО. Футбольное поле будет покрыто искусственной травой, спортплощадки — резиновой крошкой.
Вокруг территории образовательного учреждения подрядчики заменят металлическое ограждение, ворота и калитки. Освещение будет выполнено светодиодными прожекторами мощностью 200 Вт. Их установят на 12-метровые металлические опоры. Также предусмотрено и озеленение территории с посевом газонных трав.
Гарантия на объект составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 28 марта 2023 года.