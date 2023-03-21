В Нижнем Тагиле спортплощадку у школы № 10 построят к началу нового учебного года

У школы появятся футбольное поле размером 30×45 метров, круговая и беговая дорожки, волейбольно-баскетбольная площадка, полоса препятствий, яма приземления для прыжков в длину, а также площадка со спортивным оборудованием, на которой можно сдавать нормы ГТО. Футбольное поле будет покрыто искусственной травой, спортплощадки — резиновой крошкой.