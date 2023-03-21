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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Нижнем Тагиле спортплощадку у школы № 10 построят к началу нового учебного года

21 марта 2023, 10:22
Фото: 1MI
На обустройство спортивной площадки у школы № 10 на улице Известковая, 29 в Нижнем Тагиле выделен 31 миллион рублей. Объект необходимо сдать до 31 августа 2023 года.

Заказчиком аукциона выступает администрация Нижнего Тагила. Общая площадь благоустройства составит 6,5 тысячи квадратных метров.

У школы появятся футбольное поле размером 30×45 метров, круговая и беговая дорожки, волейбольно-баскетбольная площадка, полоса препятствий, яма приземления для прыжков в длину, а также площадка со спортивным оборудованием, на которой можно сдавать нормы ГТО. Футбольное поле будет покрыто искусственной травой, спортплощадки — резиновой крошкой.

Вокруг территории образовательного учреждения подрядчики заменят металлическое ограждение, ворота и калитки. Освещение будет выполнено светодиодными прожекторами мощностью 200 Вт. Их установят на 12-метровые металлические опоры. Также предусмотрено и озеленение территории с посевом газонных трав.

Гарантия на объект составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 28 марта 2023 года. 

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Спортплощадка#Стадион#Школа#Общество#Эксклюзив
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