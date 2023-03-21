В отставку ушел глава СУ СК РФ по Свердловской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Отставку руководителя принял председатель федерального СУ СК Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Официально данная новость не анонсировалась, пишет 66.ru. В пресс-службе СУ СКР подтвердили информацию об отставке и новом руководителе. Там отметили, что Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет.
Михаил Богинский был главой Управления с 2018 года, а ранее он работал в прокуратуре Татарстана и руководил СУ СКР по Тюменской области.
Анатолию Надбитову 45 лет. Он родился городе Лагани Республики Калмыкия. В следственном комитете он служит с 2007 года. С 2021 года он был первым замом Богинского.