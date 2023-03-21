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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В отставку ушел глава СУ СК РФ по Свердловской области

21 марта 2023, 10:41
Фото: 1MI
Председатель СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Богинский отправился в отставку. Вместо него руководить Управлением будет Анатолий Надбитов.

Отставку руководителя принял председатель федерального СУ СК Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Официально данная новость не анонсировалась, пишет 66.ru. В пресс-службе СУ СКР подтвердили информацию об отставке и новом руководителе. Там отметили, что Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет.

Михаил Богинский был главой Управления с 2018 года, а ранее он работал в прокуратуре Татарстана и руководил СУ СКР по Тюменской области.

Анатолию Надбитову 45 лет. Он родился городе Лагани Республики Калмыкия. В следственном комитете он служит с 2007 года. С 2021 года он был первым замом Богинского.

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