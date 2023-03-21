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В пожаре под Екатеринбургом погибли десятки собак и кошек

21 марта 2023, 08:48
Фото: 1MI
В пожаре, вспыхнувшем ночью 21 марта в приюте для бездомных животных «Надин ковчег» под Екатеринбургом, в поселке Садовый, погибли более 50 собак и кошек.

Приют расположен в промзоне, его территория охраняется и просматривается с помощью камер. Поэтому его хозяйка Надежда уверена, что причина пожара не поджог, а неисправность проводки, сообщает издание Е1.

Она предполагает, что возгорание началось в вагончике, где она готовит пищу животным. Там располагались газовые баллоны. Нагревшись, они вылетели и попали на вольеры с собаками. Животные погибли. Сгорел также домик кошек.

Надежде удалось спасти примерно половину животных, в основном, тех, которые находились в огороженном дворике. Теперь предстоит восстановление дома-приюта. В настоящее время свердловчане сплачиваются, чтобы оказать «Надиному ковчегу» посильную помощь.

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#Происшествия#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Смерть#Животные#Возгорание#Приют для животных
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