В пожаре под Екатеринбургом погибли десятки собак и кошек

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Приют расположен в промзоне, его территория охраняется и просматривается с помощью камер. Поэтому его хозяйка Надежда уверена, что причина пожара не поджог, а неисправность проводки, сообщает издание Е1.
Она предполагает, что возгорание началось в вагончике, где она готовит пищу животным. Там располагались газовые баллоны. Нагревшись, они вылетели и попали на вольеры с собаками. Животные погибли. Сгорел также домик кошек.
Надежде удалось спасти примерно половину животных, в основном, тех, которые находились в огороженном дворике. Теперь предстоит восстановление дома-приюта. В настоящее время свердловчане сплачиваются, чтобы оказать «Надиному ковчегу» посильную помощь.