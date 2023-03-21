В России появится реестр производителей пива, медовухи и сидра

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Updated Сегодня, 16:15
Вести учет было поручено Росалкогольрегулированию. Регистрация в реестре будет обязательна для всех занимающихся производством пива, медовухи, пуаре и сидра, пишут «Новые известия».
Также, согласно закону, снизится планка объемов производства. Планка, составлявшая ранее 300 тысяч декалитров в год, сейчас будет составлять 100 тысяч декалитров. В этом случае производитель может не ставить счетчики измерения объема на оборудование для передачи данных в ЕГАИС.
Данный законопроект принят для повышения легальности и обеспечения госконтроля за производством вышеперечисленных напитков.
Напомним, недавно в одном из екатеринбургских баров во время рейда был обнаружен поддельный крепкий алкоголь, изъятый сотрудниками полиции.