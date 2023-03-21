В России появится реестр производителей пива, медовухи и сидра

Также, согласно закону, снизится планка объемов производства. Планка, составлявшая ранее 300 тысяч декалитров в год, сейчас будет составлять 100 тысяч декалитров. В этом случае производитель может не ставить счетчики измерения объема на оборудование для передачи данных в ЕГАИС.