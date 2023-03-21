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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

В России появится реестр производителей пива, медовухи и сидра

21 марта 2023, 16:15
Фото: 1MI
В РФ будет создан учет производителей пива, медовухи, сидра и пуаре. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Вести учет было поручено Росалкогольрегулированию. Регистрация в реестре будет обязательна для всех занимающихся производством пива, медовухи, пуаре и сидра, пишут «Новые известия».

Также, согласно закону, снизится планка объемов производства. Планка, составлявшая ранее 300 тысяч декалитров в год, сейчас будет составлять 100 тысяч декалитров. В этом случае производитель может не ставить счетчики измерения объема на оборудование для передачи данных в ЕГАИС. 

Данный законопроект принят для повышения легальности и обеспечения госконтроля за производством вышеперечисленных напитков.

Напомним, недавно в одном из екатеринбургских баров во время рейда был обнаружен поддельный крепкий алкоголь, изъятый сотрудниками полиции.

Паленый алкоголь продавали в баре Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Пивоварня#Алкоголь#Производство#Общество#Реестр#Законопроект
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