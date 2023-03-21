В суд поступил иск о банкротстве бывшего вице-мэра Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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«Градостроительная компания» привлекалась в качестве подрядчика на тех объектах, где «Формула строительства» являлась генеральным подрядчиком. Проведенные работы были оплачены не все, пишет «МК-Екатеринбург».
Также между компаниями ранее уже было несколько гражданских споров. На данный момент причиной для банкротства «Формулы строительства» бывшего заместителя мэра стал долг в размере пять миллионов рублей, который был взыскан в 2022 году.
Напомним, екатеринбургская строительная компания ООО «ПСК ИнФормат» намеревается признать банкротом нижнетагильскую компанию «Уралстроймонтаж». Причиной для иска стали задолженность «Уралстроймонтажа» в размере один миллион рублей и неустойка в размере 47,8 тысячи рублей.