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В суд поступил иск о банкротстве бывшего вице-мэра Екатеринбурга

21 марта 2023, 03:50
Фото: 1MI
В свердловский Арбитражный суд ООО «Екатеринбургской градостроительной компанией» было подано исковое заявление о признании банкротом строительной компании бывшего заммэра Екатеринбурга Евгения Архипова ООО «Генеральный подрядчик „Формула строительства“».

«Градостроительная компания» привлекалась в качестве подрядчика на тех объектах, где «Формула строительства» являлась генеральным подрядчиком. Проведенные работы были оплачены не все, пишет «МК-Екатеринбург».

Также между компаниями ранее уже было несколько гражданских споров. На данный момент причиной для банкротства «Формулы строительства» бывшего заместителя мэра стал долг в размере пять миллионов рублей, который был взыскан в 2022 году.

Напомним, екатеринбургская строительная компания ООО «ПСК ИнФормат» намеревается признать банкротом нижнетагильскую компанию «Уралстроймонтаж». Причиной для иска стали задолженность «Уралстроймонтажа» в размере один миллион рублей и неустойка в размере 47,8 тысячи рублей.

Компания из Екатеринбурга собирается объявить тагильский УСМ банкротом
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