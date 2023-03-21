Водитель грузовика снес пешеходный мост на ЕКАД

Мужчина, управлявший грузовиком, был доставлен в екатеринбургскую больницу № 23 с полученными во время ДТП травмами. Пешеходов на мосту во время его обрушения не было. Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы и сотрудники полиции проводят проверку.