Водитель грузовика снес пешеходный мост на ЕКАД

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Водитель грузовика ехал по ЕКАД со стороны Серовского тракта в сторону Ново-Московского. В результате непроизвольного открытия кузова грузовик столкнулся с надземным пешеходным мостом. Произошло обрушение моста: он сошел с опор и рухнул на проезжую часть.
Мужчина, управлявший грузовиком, был доставлен в екатеринбургскую больницу № 23 с полученными во время ДТП травмами. Пешеходов на мосту во время его обрушения не было. Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы и сотрудники полиции проводят проверку.
Движение транспорта на этом участке ЕКАД было ограничено и восстановлено в шесть часов утра.
Также проверку по факту дорожно-транспортного происшествия организовала екатеринбургская прокуратура Железнодорожного района. Будет дана оценка соблюдению законов о безопасности дорожного движения, установят причину обрушения моста, а также будут запрошены документы о техническом состоянии фуры.
Напомним, 19 марта 2023 года пьяный водитель врезался в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Едущую с ним пассажирку доставили в больницу.