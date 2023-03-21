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Водитель грузовика снес пешеходный мост на ЕКАД

21 марта 2023, 04:35
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель грузового автомобиля Скания непроизвольно поднял кузов машины и снес пешеходный мост на ЕКАД, в результате чего мост обрушился. ДТП произошло ночью 21 марта 2023 года.

Водитель грузовика ехал по ЕКАД со стороны Серовского тракта в сторону Ново-Московского. В результате непроизвольного открытия кузова грузовик столкнулся с надземным пешеходным мостом. Произошло обрушение моста: он сошел с опор и рухнул на проезжую часть.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мужчина, управлявший грузовиком, был доставлен в екатеринбургскую больницу № 23 с полученными во время ДТП травмами. Пешеходов на мосту во время его обрушения не было. Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы и сотрудники полиции проводят проверку.

Движение транспорта на этом участке ЕКАД было ограничено и восстановлено в шесть часов утра.

Также проверку по факту дорожно-транспортного происшествия организовала екатеринбургская прокуратура Железнодорожного района. Будет дана оценка соблюдению законов о безопасности дорожного движения, установят причину обрушения моста, а также будут запрошены документы о техническом состоянии фуры.

Напомним, 19 марта 2023 года пьяный водитель врезался в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Едущую с ним пассажирку доставили в больницу.

Пьяный водитель влетел в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Авария#Мост#ЕКАД#Происшествия#Новости УрФО
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