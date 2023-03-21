Вышел на свободу убивавший людей током екатеринбургский маньяк

По решению суда его поместили в психиатрическую клинику Волгограда. Выйдя из нее, он устроился охранником в ТЦ «Апельсин» в Екатеринбурге. Когда его опознали, выяснилось, что администрация торгового центра не знала о его прошлом. После скандала Хабарова уволили.