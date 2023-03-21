Вышел на свободу убивавший людей током екатеринбургский маньяк

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В апреле 2009 года на обочине Режевского тракта был обнаружен обугленный труп 23-летнего мужчины. Тело было практически полностью сожжено, но экспертиза смогла по зубам опознать его как студента Уральского финансово-юридического института, который тремя месяцами раньше без вести пропал.
Следствие выяснило, что убийцей оказался 30-летний мастер электроучастка на Новосвердловской ТЭЦ Егор Хабаров. С будущей жертвой он познакомился, дав объявление о продаже компьютерных комплектующих. Встретиться они договорились в гараже родителей Хабарова, где все уже было готово к казни. Маньяк связал жертву, посадил в машину, обмотал проводами и пустил сильнейший разряд тока, сообщает издание Е1.
На его след удалось выйти с помощью телефонного номера, по которому с ним созванивался погибший студент.
По словам следователей, маньяк был неглуп, хитер, хорошо разбирался в технике и постоянно совершенствовал свои знания. Будучи душевнобольным, он считал, что ему позволено убивать людей. Точного количества жертв Электрика выяснить не удалось.
По решению суда его поместили в психиатрическую клинику Волгограда. Выйдя из нее, он устроился охранником в ТЦ «Апельсин» в Екатеринбурге. Когда его опознали, выяснилось, что администрация торгового центра не знала о его прошлом. После скандала Хабарова уволили.