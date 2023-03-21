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За поножовщину в трамвае рецидивисту в Нижнем Тагиле дали 4,5 года тюрьмы

21 марта 2023, 11:09
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ранее судимому 35-летнему мужчине, ударившему ножом пассажира трамвая, вынесен приговор по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применение оружия».

Инцидент произошел в Дзержинском районе Нижнего Тагила 16 декабря 2021 года. В вагон трамвая маршрута №10 на остановке «Универсам» вошли двое пьяных мужчин и собака без поводка и намордника. Кондуктор сделала мужчинам замечание и попросила держать животное. Но просьбы были проигнорированы.

Кондуктора поддержал 31-летний пассажир, ехавший в трамвае с семьей. В ответ на его замечание хулиганы затеяли перепалку, а затем один из них достал нож. Кондуктор, не дожидаясь остановки, сорвала стоп-кран. Пьяных вытолкнули из вагона. После их ухода мужчина, попытавшийся навести порядок в вагоне, обнаружил на своей куртке кровь и понял, что получил ранение.

Медики диагностировали у него колото-резаную рану грудной клетки, пострадавшего прооперировали. Нападавший вскоре был задержан, им оказался рецидивист по кличке Шпак, судимый ранее за разбои и грабежи. Из заключения он освободился всего за полгода до нового преступления.

За причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия (часть 2 статьи 111 УК РФ) ближайшие 4,5 года поножовщик проведет в колонии строгого режима.

Голова в холодильнике: расчленившим труп знакомого свердловчанам вынесен приговор
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#Криминал#Полиция#Хулиганство#Поножовщина#Нижний Тагил#Свердловская область#Рецидивист#Суд#Приговор#Наталья Лушина
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