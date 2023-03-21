За поножовщину в трамвае рецидивисту в Нижнем Тагиле дали 4,5 года тюрьмы

Кондуктора поддержал 31-летний пассажир, ехавший в трамвае с семьей. В ответ на его замечание хулиганы затеяли перепалку, а затем один из них достал нож. Кондуктор, не дожидаясь остановки, сорвала стоп-кран. Пьяных вытолкнули из вагона. После их ухода мужчина, попытавшийся навести порядок в вагоне, обнаружил на своей куртке кровь и понял, что получил ранение.