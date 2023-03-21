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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Задержан подозреваемый в серии нападений на кредитные организации в Екатеринбурге

21 марта 2023, 06:38
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
Сотрудниками полиции был задержан 25-летний подозреваемый в неоднократных разбойных нападениях на кредитные организации в Екатеринбурге.

Первое нападение мужчина совершил 8 октября 2022 года в отделении на улице Космонавтов. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал от менеджеров отдать ему все наличные деньги. Заметив, что сотрудницы вызвали полицию по тревожной кнопке, мужчина мгновенно скрылся, ничего не взяв, рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Следующая аналогичная попытка разбоя была предпринята свердловчанином 17 ноября 2022 года в том же банковском отделении. Заподозрив, что работники вновь воспользовались тревожной кнопкой, молодой человек снова убежал.

Видео: Е1

14 марта 2023 года сотрудники отдела полиции № 14 задержали явившегося с повинной разбойника. Его также подозревают в совершении похожего налета в Октябрьском районе.

Против него было возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный с применением оружия. В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле были арестованы семеро подростков за 13 совершенных краж в магазинах на сумму более 100 тысяч рублей. Им грозит уголовное наказание сроком до пяти лет.

Семеро подростков предстанут перед судом за 13 краж в магазинах в Нижнем Тагиле
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