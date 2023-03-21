Задержан подозреваемый в серии нападений на кредитные организации в Екатеринбурге

Первое нападение мужчина совершил 8 октября 2022 года в отделении на улице Космонавтов. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал от менеджеров отдать ему все наличные деньги. Заметив, что сотрудницы вызвали полицию по тревожной кнопке, мужчина мгновенно скрылся, ничего не взяв, рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.