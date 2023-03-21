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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании и убийстве

Сегодня, 07:50
Мужчина из Раменского городского округа в Московской области был арестован по обвинению в изнасиловании и убийстве, совершенных в 1995 году.

Как сообщает 360tv.ru, следователи выяснили, что к преступлению имеет отношение не только скрывшийся за границей человек, но и местный житель. После оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Уголовное дело против свидетелей, которые помогли спрятать тело жертвы, уже прекращено из-за истечения срока давности.

На допросе задержанный признал свою вину и раскрыл обстоятельства преступления. Теперь он находится под стражей. Убийство произошло в 1995 году, когда обвиняемый и его приятели изнасиловали и задушили женщину в подмосковном загородном доме, а затем выбросили ее тело в лесу. Ранее находившийся в розыске подозреваемый находится в настоящее время в Азербайджане, и следователи направили уголовное дело на его расследование своим азербайджанским коллегам.

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