Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании и убийстве

На допросе задержанный признал свою вину и раскрыл обстоятельства преступления. Теперь он находится под стражей. Убийство произошло в 1995 году, когда обвиняемый и его приятели изнасиловали и задушили женщину в подмосковном загородном доме, а затем выбросили ее тело в лесу. Ранее находившийся в розыске подозреваемый находится в настоящее время в Азербайджане, и следователи направили уголовное дело на его расследование своим азербайджанским коллегам.