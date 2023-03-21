Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании и убийстве

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Как сообщает 360tv.ru, следователи выяснили, что к преступлению имеет отношение не только скрывшийся за границей человек, но и местный житель. После оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Уголовное дело против свидетелей, которые помогли спрятать тело жертвы, уже прекращено из-за истечения срока давности.
На допросе задержанный признал свою вину и раскрыл обстоятельства преступления. Теперь он находится под стражей. Убийство произошло в 1995 году, когда обвиняемый и его приятели изнасиловали и задушили женщину в подмосковном загородном доме, а затем выбросили ее тело в лесу. Ранее находившийся в розыске подозреваемый находится в настоящее время в Азербайджане, и следователи направили уголовное дело на его расследование своим азербайджанским коллегам.