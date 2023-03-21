Жительница Тагила в попытке стать акционером «Газпрома» лишилась 3 миллионов

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По словам женщины, она регулярно играла в интернете в слова. Однажды там она увидела рекламу «Газпроминвестиции». Там простым людям предлагалось вложить деньги в акции холдинга, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».
Пенсионерка решила вложить деньги, чтобы в дальнейшем она могла финансово помочь своим детям. Она заполнила свои данные в предложенной форме. Ей позвонили через мессенджер и сказали, что требуется первый взнос – 15 тысяч рублей.
Далее с женщиной созванивался некий аналитик Архипов. Под его руководством в течение трех месяцев пенсионерка оформила несколько кредитов в разных банках, заложила квартиру и машину, а все средства вложила в «акции».
После этого ей сообщили, что чтобы вывести деньги, нужна еще одна значительная сумма. Решив вернуть свои деньги, она нашла в интернете фирму, которая за полмиллиона рублей пообещала решить ее вопрос.
Когда ее обманули и здесь, она обратилась в полицию.