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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Жительница Тагила в попытке стать акционером «Газпрома» лишилась 3 миллионов

21 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI
Более трех миллионов рублей потеряла 65-летняя жительница Нижнего Тагила. Она хотела инвестировать средства в «Газпром», но попалась на уловку мошенников.

По словам женщины, она регулярно играла в интернете в слова. Однажды там она увидела рекламу «Газпроминвестиции». Там простым людям предлагалось вложить деньги в акции холдинга, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

Пенсионерка решила вложить деньги, чтобы в дальнейшем она могла финансово помочь своим детям. Она заполнила свои данные в предложенной форме. Ей позвонили через мессенджер и сказали, что требуется первый взнос – 15 тысяч рублей.

Далее с женщиной созванивался некий аналитик Архипов. Под его руководством в течение трех месяцев пенсионерка оформила несколько кредитов в разных банках, заложила квартиру и машину, а все средства вложила в «акции».

После этого ей сообщили, что чтобы вывести деньги, нужна еще одна значительная сумма. Решив вернуть свои деньги, она нашла в интернете фирму, которая за полмиллиона рублей пообещала решить ее вопрос.

Когда ее обманули и здесь, она обратилась в полицию.

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#Елена Озерова#Мошенники#Деньги#Газпром#Инвестиции#Акции#Криминал#Нижний Тагил
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