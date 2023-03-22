36-летний мужчина пропал в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Рост мужчины составляет 180 см, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Был одет в темно-серую шапку, серые штаны, черную куртку и кроссовки, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.
Поисками пропавшего свердловчанина в данный момент занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Всем, кто видел мужчину или знает о его нынешнем местонахождении, просьба позвонить по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.
Напомним, недавно из реабилитационного центра в Пермском крае сбежал и пропал 22-летний юноша из Екатеринбурга.