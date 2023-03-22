TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

36-летний мужчина пропал в Каменске-Уральском

22 марта 2023, 04:23
Фото: 1MI
36-летний свердловчанин, проживающий в Каменске-Уральском, бесследно исчез 16 марта 2023 года.

Рост мужчины составляет 180 см, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Был одет в темно-серую шапку, серые штаны, черную куртку и кроссовки, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Сообщество «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте»

Поисками пропавшего свердловчанина в данный момент занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Всем, кто видел мужчину или знает о его нынешнем местонахождении, просьба позвонить по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.

Напомним, недавно из реабилитационного центра в Пермском крае сбежал и пропал 22-летний юноша из Екатеринбурга.

Екатеринбуржец сбежал из реабилитационного центра в Пермском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Возобновлены поиски пропавшего полтора года назад мужчины из Верхней ПышмыВ Екатеринбурге разыскивается пропавший месяц назад 19-летний молодой человек38-летний сотрудник «Тагилдорстрой» пропал в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Пропал#Поисковый отряд#Приметы#Ориентировка#Волонтеры#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Каменск-Уральский
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Вчера, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Вчера, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Вчера, 10:51
Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников
Вчера, 09:11
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
20 марта 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
20 марта 11:56