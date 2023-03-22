4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись в загородные лагеря на летние каникулы

Родители могут выбрать для себя наиболее удобный способ подачи документов. Заявления принимаются очно во всех МФЦ Нижнего Тагила, а также онлайн на Портале образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/. Во втором случае заявителям с 4 по 17 апреля нужно принести полный пакет документов в МФЦ.