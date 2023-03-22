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Published Сегодня, 12:26

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4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись в загородные лагеря на летние каникулы

22 марта 2023, 12:26
Фото: 1MI
4 апреля в 8.00 в Нижнем Тагиле начнется регистрация заявлений в загородные оздоровительные лагеря на период летних каникул. Закончится запись 13 апреля в 20.00. В 2023 году будет организовано четыре смены.

Летом школьников будут принимать лагеря «Уральский огонек», «Антоновский», «Звонкие голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеек», «Северянка», «Солнечный», «Звездный», а также санаторий «Сосновый бор».

Родители могут выбрать для себя наиболее удобный способ подачи документов. Заявления принимаются очно во всех МФЦ Нижнего Тагила, а также онлайн на Портале образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/. Во втором случае заявителям с 4 по 17 апреля нужно принести полный пакет документов в МФЦ.

Для подачи заявления необходимы:

  • паспорт родителя и его копия;
  • свидетельство о рождении и паспорт ребенка с 14 лет и его копия;
  • СНИЛС заявителя и ребенка;
  • документы на предоставление бесплатной путевки для льготников;
  • документы на предоставление первоочередной и внеочередной записи для льготников;
  • заключение медиков о показаниях для путевок в санаторий «Сосновый бор».

Прививочные сертификаты и медицинские справки о состоянии здоровья предоставляются в день заезда на смену.

Родительская плата в ЗОЛ на 21 день составит 4 020,8 рубля, на 14 дней — 2 680,6 рубля. Немного дороже обойдутся путевки в «Звездный», «Уральский огонек» и «Антоновский» — 4 271,6 рубля и 2 847,8 рубля соответственно. Путевка в «Сосновый бор» на 21 день будет стоить 3067,5 рубля.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Лагерь#Отдых#Путевки#Запись#Мфц#Общество#Эксклюзив#Управление образования
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