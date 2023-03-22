4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись в загородные лагеря на летние каникулы

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Летом школьников будут принимать лагеря «Уральский огонек», «Антоновский», «Звонкие голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеек», «Северянка», «Солнечный», «Звездный», а также санаторий «Сосновый бор».
Родители могут выбрать для себя наиболее удобный способ подачи документов. Заявления принимаются очно во всех МФЦ Нижнего Тагила, а также онлайн на Портале образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/. Во втором случае заявителям с 4 по 17 апреля нужно принести полный пакет документов в МФЦ.
Для подачи заявления необходимы:
Прививочные сертификаты и медицинские справки о состоянии здоровья предоставляются в день заезда на смену.
Родительская плата в ЗОЛ на 21 день составит 4 020,8 рубля, на 14 дней — 2 680,6 рубля. Немного дороже обойдутся путевки в «Звездный», «Уральский огонек» и «Антоновский» — 4 271,6 рубля и 2 847,8 рубля соответственно. Путевка в «Сосновый бор» на 21 день будет стоить 3067,5 рубля.