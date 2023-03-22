TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

4 автодороги отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле

22 марта 2023, 10:05
Фото: 1MI
В 2023 году будут отремонтированы 4 дорожных полотна по улицам Фрунзе, Тагилстроевская, по проспекту Мира и Черноисточинский тракт.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» под модернизацию попадут дорожные покрытия на ГГМ, Вые, в микрорайоне «Центр» и Черноисточинский тракт. Все необходимые материалы будут произведены на заводах нашего города.

По словам заместителя директора УП «Тагилдорстрой» Ильи Кузнецова, качество асфальтового покрытия значительно улучшилось. На используемое сырье выданы необходимые сертификаты, подтверждающие его добротность.

Качество асфальта улучшилось. У нас есть лаборатория, которая оснащена приборами для проверки качества битума и энертных материалов. Берем для себя образцы асфальта, все проверяется. Дается заключение. Есть соответствующая новым требованиям рецептура. Качество подтверждается независимой лабораторией в Екатеринбурге. Оценивается плотность, зерновой состав, сцеплению между слоями, — отметил Илья Кузнецов.

Также в этом году планируют проводить работы по ремонту и восстановлению старого покрытия на дорогах и тротуарах города.

#Анастасия Стрежнева#МУП Тагилдорстрой#Администрация Нижнего Тагила#Ремонт дорог#Дороги#Общество
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Вчера, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Вчера, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Вчера, 10:51
4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области
Сегодня, 12:49
Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период
Сегодня, 11:05
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
20 марта 11:56