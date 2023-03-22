4 автодороги отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» под модернизацию попадут дорожные покрытия на ГГМ, Вые, в микрорайоне «Центр» и Черноисточинский тракт. Все необходимые материалы будут произведены на заводах нашего города.
По словам заместителя директора УП «Тагилдорстрой» Ильи Кузнецова, качество асфальтового покрытия значительно улучшилось. На используемое сырье выданы необходимые сертификаты, подтверждающие его добротность.
Качество асфальта улучшилось. У нас есть лаборатория, которая оснащена приборами для проверки качества битума и энертных материалов. Берем для себя образцы асфальта, все проверяется. Дается заключение. Есть соответствующая новым требованиям рецептура. Качество подтверждается независимой лабораторией в Екатеринбурге. Оценивается плотность, зерновой состав, сцеплению между слоями, — отметил Илья Кузнецов.
Также в этом году планируют проводить работы по ремонту и восстановлению старого покрытия на дорогах и тротуарах города.