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Posted 22 марта 2023, 12:49

Published 22 марта 2023, 12:49

Modified 22 марта 2023, 12:51

Updated 22 марта 2023, 12:51

4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области

4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области

22 марта 2023, 12:49
Фото: 1MI.
В Свердловской области власти раскрыли число нехватки кадров на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Заводам регионе не хватает порядка 4-4,2 тысячи рабочих.

По словам министра промышленности и науки по Свердловской области Сергея Пересторонина, есть в этой информации и плюсы - полгода назад потребность была еще выше на несколько тысяч человек, пишет ТАСС.

В августе 2022 года такая потребность составляла примерно 6,5 тысячи человек, сейчас не хватает около 4 - 4,2 тысячи рабочих рук. Это число постоянно меняется в связи с тем, что в настоящий момент активно идет наполнение.

Министр отметил, что работой по подготовке кадров занимается департамент по труду и занятости населения. Эта же миссия возложена и на сами заводы.

Названы отрасли с нехваткой кадров в Свердловской области
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#Общество#Новости УрФО#Предприятия#Заводы#Нехватка кадров
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