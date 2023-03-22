TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области

22 марта 2023, 12:49
Фото: 1MI
В Свердловской области власти раскрыли число нехватки кадров на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Заводам регионе не хватает порядка 4-4,2 тысячи рабочих.

По словам министра промышленности и науки по Свердловской области Сергея Пересторонина, есть в этой информации и плюсы - полгода назад потребность была еще выше на несколько тысяч человек, пишет ТАСС.

В августе 2022 года такая потребность составляла примерно 6,5 тысячи человек, сейчас не хватает около 4 - 4,2 тысячи рабочих рук. Это число постоянно меняется в связи с тем, что в настоящий момент активно идет наполнение.

Министр отметил, что работой по подготовке кадров занимается департамент по труду и занятости населения. Эта же миссия возложена и на сами заводы.

Названы отрасли с нехваткой кадров в Свердловской области
Узнать подробнее
#Заводы#Предприятия#Нехватка кадров#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Вчера, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Вчера, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Вчера, 10:51
Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период
Сегодня, 11:05
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
20 марта 11:56