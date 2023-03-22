4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
По словам министра промышленности и науки по Свердловской области Сергея Пересторонина, есть в этой информации и плюсы - полгода назад потребность была еще выше на несколько тысяч человек, пишет ТАСС.
В августе 2022 года такая потребность составляла примерно 6,5 тысячи человек, сейчас не хватает около 4 - 4,2 тысячи рабочих рук. Это число постоянно меняется в связи с тем, что в настоящий момент активно идет наполнение.
Министр отметил, что работой по подготовке кадров занимается департамент по труду и занятости населения. Эта же миссия возложена и на сами заводы.