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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Авиарейсы Волгоград — Екатеринбург в ближайшие дни будут возобновлены

22 марта 2023, 17:22
Фото: 1MI
Авиасообщение Волгоград — Екатеринбург будет возобновлено 30 марта 2023 года. Рейсы были прекращены в декабре 2022 года.

Рейсы будут летать авиакомпанией NordStar на самолетах Boeing каждый четверг, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Так, самолет из Кольцова будет вылетать в 16:30, а прибытие рейса в Волгоград в 17:00. А вылет из Волгограда будет в 18:30, приземляться в Екатеринбурге лайнер станет в 22:50. Время отлета и прибытия местное у каждого города.

Сотрудники аэропорта Кольцова заметили, что в 2022 году количество пассажиров рейса Екатеринбург — Волгоград превысило 15 тысяч человек.

Напомним, 18 марта 2023 года в Кольцово был задержан вылет нескольких рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Кольцово задержан вылет нескольких самолетов
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Самолет#Рейс#Авиакомпания#Аэропорт#Волгоград#Транспорт#Общество#Новости УрФО
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