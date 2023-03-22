Авиарейсы Волгоград — Екатеринбург в ближайшие дни будут возобновлены

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Рейсы будут летать авиакомпанией NordStar на самолетах Boeing каждый четверг, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Так, самолет из Кольцова будет вылетать в 16:30, а прибытие рейса в Волгоград в 17:00. А вылет из Волгограда будет в 18:30, приземляться в Екатеринбурге лайнер станет в 22:50. Время отлета и прибытия местное у каждого города.
Сотрудники аэропорта Кольцова заметили, что в 2022 году количество пассажиров рейса Екатеринбург — Волгоград превысило 15 тысяч человек.
Напомним, 18 марта 2023 года в Кольцово был задержан вылет нескольких рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.