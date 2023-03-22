Авиарейсы Волгоград — Екатеринбург в ближайшие дни будут возобновлены

Так, самолет из Кольцова будет вылетать в 16:30, а прибытие рейса в Волгоград в 17:00. А вылет из Волгограда будет в 18:30, приземляться в Екатеринбурге лайнер станет в 22:50. Время отлета и прибытия местное у каждого города.