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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Автоэксперт рассказал, на чем сосредоточиться начинающему водителю

22 марта 2023, 16:19
Фото: 1MI
Стало известно, какое умение будет самым полезным для начинающих водителей.

В беседе с News.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предположил, что главной целью для водителей-дебютантов должно стать умение полностью контролировать авто при маневрах и оперативно реагировать на внезапные препятствия на дороге.

Эксперт посоветовал всем начинающим автолюбителям пройти курс в школе активного или, как говорят некоторые специалисты, экстремального вождения. Подобный опыт необходим абсолютно всем, поскольку помогает уверенно управлять автомобилем и хорошо чувствовать его, адекватно контролируя маневры на высокой скорости.

Ян Хайцеэр убежден, что обучение вождению не должно завершаться с приобретением водительских прав. Для большинства новоиспеченных автомобилистов будет лучше продолжить уроки вождения и посвятить поездкам с инструктором в два-три раза больше положенного времени, чем сэкономить на занятиях, но впоследствии оплачивать ремонт машины.

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