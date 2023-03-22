Автоэксперт рассказал, на чем сосредоточиться начинающему водителю

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В беседе с News.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предположил, что главной целью для водителей-дебютантов должно стать умение полностью контролировать авто при маневрах и оперативно реагировать на внезапные препятствия на дороге.
Эксперт посоветовал всем начинающим автолюбителям пройти курс в школе активного или, как говорят некоторые специалисты, экстремального вождения. Подобный опыт необходим абсолютно всем, поскольку помогает уверенно управлять автомобилем и хорошо чувствовать его, адекватно контролируя маневры на высокой скорости.
Ян Хайцеэр убежден, что обучение вождению не должно завершаться с приобретением водительских прав. Для большинства новоиспеченных автомобилистов будет лучше продолжить уроки вождения и посвятить поездкам с инструктором в два-три раза больше положенного времени, чем сэкономить на занятиях, но впоследствии оплачивать ремонт машины.