Автоэксперт рассказал, на чем сосредоточиться начинающему водителю

Ян Хайцеэр убежден, что обучение вождению не должно завершаться с приобретением водительских прав. Для большинства новоиспеченных автомобилистов будет лучше продолжить уроки вождения и посвятить поездкам с инструктором в два-три раза больше положенного времени, чем сэкономить на занятиях, но впоследствии оплачивать ремонт машины.