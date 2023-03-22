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Бизнесмен из Каменска-Уральского отправлен под домашний арест за срыв гособоронзаказа

22 марта 2023, 15:42
Фото: 1MI
Бизнесмен, генеральный директор завода «Исеть» в Каменске-Уральском, помещен под домашний арест до 13 мая 2023 года за срыв гособоронзаказа.

Решение об аресте предпринимателя принял екатеринбургский Верх-Исетский суд 16 марта 2023 года, рассказали в пресс-службе Верх-Исетского суда.

На предприятии «Исеть», генеральным директором которого является обвиняемый, создаются изделия для оборонно-промышленного комплекса.

Гендиректор ранее участвовал в выборах главы региона, а в девяностых годах он являлся депутатом Госдумы.

Напомним, недавно региональный суд постановил оправдать экс-руководительницу «Тагилбанка», которая обвинялась в том, что подделывала документы.

Экс-главу правления «Тагилбанка» оправдали по делу о подделке документов
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