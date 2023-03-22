Бизнесмен из Каменска-Уральского отправлен под домашний арест за срыв гособоронзаказа

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Решение об аресте предпринимателя принял екатеринбургский Верх-Исетский суд 16 марта 2023 года, рассказали в пресс-службе Верх-Исетского суда.
На предприятии «Исеть», генеральным директором которого является обвиняемый, создаются изделия для оборонно-промышленного комплекса.
Гендиректор ранее участвовал в выборах главы региона, а в девяностых годах он являлся депутатом Госдумы.
Напомним, недавно региональный суд постановил оправдать экс-руководительницу «Тагилбанка», которая обвинялась в том, что подделывала документы.