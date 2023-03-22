Более 1,5 тысячи детей из Нижнего Тагила отдохнут в лагерях во время весенних каникул

В весенние каникулы работают городские школьные лагеря в 25 школах, а также в домах детского творчества в Ленинском и Тагилстроевском районах и в центре детского творчества «Выйский». Всего в образовательных учреждениях отдохнут 966 детей. Смены тоже продлятся до 24 марта. Ребята играют в различные игры, проходят квесты, участвуют в конкурсах рисунков и так далее.