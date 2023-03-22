Более 1,5 тысячи детей из Нижнего Тагила отдохнут в лагерях во время весенних каникул

Posted 22 марта 2023, 06:43
Published 22 марта 2023, 06:43
Modified 22 марта 2023, 06:46
Updated 22 марта 2023, 06:46
18 марта лагеря «Уральский огонек» и «Антоновский», работающие круглый год, приняли 280 детей и подростков разных возрастов, рассказали в пресс-службе администрации города.
Детский оздоровительный комплекс «Звездный» принял 230 детей и подростков. Школьники, проявившие способности в учебе, и 20 учеников профильных классов занимаются по специально разработанной программе и осваивают азы в разных областях.
Смены в загородных лагерях продлятся до 24 марта 2023 года.
В весенние каникулы работают городские школьные лагеря в 25 школах, а также в домах детского творчества в Ленинском и Тагилстроевском районах и в центре детского творчества «Выйский». Всего в образовательных учреждениях отдохнут 966 детей. Смены тоже продлятся до 24 марта. Ребята играют в различные игры, проходят квесты, участвуют в конкурсах рисунков и так далее.