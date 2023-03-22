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Более 1,5 тысячи детей из Нижнего Тагила отдохнут в лагерях во время весенних каникул

22 марта 2023, 06:43
Фото: 1MI
В период весенних каникул в загородных лагерях и в оздоровительных учреждениях отдохнут более 1,5 тысячи детей из Нижнего Тагила.

18 марта лагеря «Уральский огонек» и «Антоновский», работающие круглый год, приняли 280 детей и подростков разных возрастов, рассказали в пресс-службе администрации города.

Детский оздоровительный комплекс «Звездный» принял 230 детей и подростков. Школьники, проявившие способности в учебе, и 20 учеников профильных классов занимаются по специально разработанной программе и осваивают азы в разных областях.

Смены в загородных лагерях продлятся до 24 марта 2023 года.

В весенние каникулы работают городские школьные лагеря в 25 школах, а также в домах детского творчества в Ленинском и Тагилстроевском районах и в центре детского творчества «Выйский». Всего в образовательных учреждениях отдохнут 966 детей. Смены тоже продлятся до 24 марта. Ребята играют в различные игры, проходят квесты, участвуют в конкурсах рисунков и так далее.

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#Дети#Отдых#Лагерь#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Нижний Тагил#Елизавета Зиборова
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