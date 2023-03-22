Что произойдет с ребенком в ДТП, показали курганские инспекторы

Инсталляцию инспекторы создали с целью привлечения внимания к аварийности, в частности, к детской. Инспекторы пояснили, что кукла в лобовом стекле – это то, то может произойти с ребенком во время ДТП, если он не будет пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщали в региональном ГИБДД.