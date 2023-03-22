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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Что произойдет с ребенком в ДТП, показали курганские инспекторы

22 марта 2023, 14:21
Фото: ГИБДД по Курганской области

Инсталляцию с окровавленным ребенком и смертью с косой создали инспекторы в Кургане

В Кургане сотрудники ГАИ в рамках акции «Сохрани самое дорогое» подготовили необычную инсталляцию – на разбитом лобовом стекле автомобиля прохожие могли увидеть куклу.

Инсталляцию инспекторы создали с целью привлечения внимания к аварийности, в частности, к детской. Инспекторы пояснили, что кукла в лобовом стекле – это то, то может произойти с ребенком во время ДТП, если он не будет пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщали в региональном ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

За руль машины инспекторы посадили манекен в костюме смерти, который символизирует водителя, который не озаботился вопросом пристегивания ребенка.

Инсталляция проехалась эвакуаторе по всему городу. Инспекторы отметили, что с начала года к ответственности привлекли более 800 водителей, перевозящих детей неправильно.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#ДТП#Авария#ГИБДД#Инсталляция#Общество#Новости УрФО
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