Что произойдет с ребенком в ДТП, показали курганские инспекторы

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Инсталляцию инспекторы создали с целью привлечения внимания к аварийности, в частности, к детской. Инспекторы пояснили, что кукла в лобовом стекле – это то, то может произойти с ребенком во время ДТП, если он не будет пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщали в региональном ГИБДД.
За руль машины инспекторы посадили манекен в костюме смерти, который символизирует водителя, который не озаботился вопросом пристегивания ребенка.
Инсталляция проехалась эвакуаторе по всему городу. Инспекторы отметили, что с начала года к ответственности привлекли более 800 водителей, перевозящих детей неправильно.