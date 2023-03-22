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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

Дом купца Комиссарова выставлен на продажу в Нижнем Тагиле

22 марта 2023, 10:26
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продают объект культурного наследия — дом купца Комиссарова, который находится на проспекте Ленина, 13.

Объявление о продаже объекта можно увидеть на популярном сайте объявлений. Всего их два и в них указаны разные стоимости.

Дом купца Комиссарова представляет собой двухэтажное каменное здание. Дом построили в середине XIX века. Здесь на первом этаже находился мануфактурный магазин, который торговал тканями. Согласно региональному постановлению №859-ПП от 28.12.2001, этот дом – объект культурного наследия.

Недавно его часть была выставлена на продажу за 27,5 млн рублей за 638 квадратных метров. Согласно второму объявлению, 520 «Квадратов» здесь можно приобрести за 17 млн рублей.

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#Нижний Тагил#Объект#Достопримечательность#Здание#Дом Купца#Елена Озерова#Экономика
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