Дом купца Комиссарова выставлен на продажу в Нижнем Тагиле

Дом купца Комиссарова представляет собой двухэтажное каменное здание. Дом построили в середине XIX века. Здесь на первом этаже находился мануфактурный магазин, который торговал тканями. Согласно региональному постановлению №859-ПП от 28.12.2001, этот дом – объект культурного наследия.



Недавно его часть была выставлена на продажу за 27,5 млн рублей за 638 квадратных метров. Согласно второму объявлению, 520 «Квадратов» здесь можно приобрести за 17 млн рублей.