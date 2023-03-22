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Екатеринбургский суд отменил директору музея штраф за дискредитацию ВС РФ

22 марта 2023, 09:04
Фото: 1MI
Свердловский областной суд признал малозначимым деянием публикации директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева и отменил ему штраф за дискредитацию ВС РФ.

19 декабря минувшего года мэру Екатеринбурга Алексею Орлову поступило открытое письмо из пресс-службы Евгения Пригожина, в котором высказывались сомнения в обоснованности назначения Игоря Пушкарева директором музея и содержалась просьба освободить его от этой должности.

Основания - публикации Пушкарева в период его журналистской работы, а также его посты в соцсетях, в которых отражалось мнение против СВО России на Украине.

На Пушкарева было заведено административное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Решением Ленинского районного суда он был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Однако, после подачи апелляционной жалобы, дело было пересмотрено, деяние Пушкарева признано малозначимым, штраф отменен.

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