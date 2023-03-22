Екатеринбургский ТЦ «Гринвич» продолжает судиться с брендом Uniqlo

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Ранее отдел с продукцией российского подразделения японской торговой марки Uniqlo работал в ТРЦ «Гринвич», но из-за последних событий прекратил торговую деятельность. Отдел закрылся, а долги за аренду помещения в ТРЦ остались.
В принятии обеспечительных мер «Гринвичу» в суде было дважды отказано. Опасаясь так и не вернуть свои средства, потраченные на предоставление помещения отделу Uniqlo, ТРЦ обратился с апелляционной жалобой, отметив в документе, что ответчик уклоняется от оплаты аренды и может тем самым нанести значительный материальный ущерб истцу.
В свердловском арбитражном суде не нашли оснований для удовлетворения заявления. Тогда «Гринвич» подал жалобу в Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд. Первое заседание по данному вопросу состоится 12 апреля.