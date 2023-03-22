Екатеринбургский ТЦ «Гринвич» продолжает судиться с брендом Uniqlo

В принятии обеспечительных мер «Гринвичу» в суде было дважды отказано. Опасаясь так и не вернуть свои средства, потраченные на предоставление помещения отделу Uniqlo, ТРЦ обратился с апелляционной жалобой, отметив в документе, что ответчик уклоняется от оплаты аренды и может тем самым нанести значительный материальный ущерб истцу.