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Екатеринбургский ТЦ «Гринвич» продолжает судиться с брендом Uniqlo

22 марта 2023, 10:36
Фото: 1MI
Администрация торгово-развлекательного комплекса «Гринвич» в Екатеринбурге пытается через суд добиться ареста денежных средств на счетах компании «Юникло рус» (бренд Uniqlo).

Ранее отдел с продукцией российского подразделения японской торговой марки Uniqlo работал в ТРЦ «Гринвич», но из-за последних событий прекратил торговую деятельность. Отдел закрылся, а долги за аренду помещения в ТРЦ остались.

В принятии обеспечительных мер «Гринвичу» в суде было дважды отказано. Опасаясь так и не вернуть свои средства, потраченные на предоставление помещения отделу Uniqlo, ТРЦ обратился с апелляционной жалобой, отметив в документе, что ответчик уклоняется от оплаты аренды и может тем самым нанести значительный материальный ущерб истцу.

В свердловском арбитражном суде не нашли оснований для удовлетворения заявления. Тогда «Гринвич» подал жалобу в Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд. Первое заседание по данному вопросу состоится 12 апреля.

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