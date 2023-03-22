Екатеринбурженка отдала телефонным мошенникам 1,2 миллиона рублей

Злоумышленник позвонил екатеринбурженке и, представившись служащим Центробанка РФ, заявил, что некто пытается взломать её страницу на сайте Госуслуги. Для того, чтобы предотвратить возможные противозаконные действия, женщине необходимо оформить на себя дублирующие кредиты и перевести все деньги на безопасные счета, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.