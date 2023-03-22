Екатеринбурженка отдала телефонным мошенникам 1,2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Злоумышленник позвонил екатеринбурженке и, представившись служащим Центробанка РФ, заявил, что некто пытается взломать её страницу на сайте Госуслуги. Для того, чтобы предотвратить возможные противозаконные действия, женщине необходимо оформить на себя дублирующие кредиты и перевести все деньги на безопасные счета, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Женщина выполнила просьбу афериста и, оформив на себя несколько кредитов, внесла все средства на сторонние счета. Позже, поняв, что стала жертвой мошенника, екатеринбурженка обратилась в полицию.
Сейчас в ОВД решается вопрос о возбуждении дела по факту мошенничества. Полицейские проводят расследование, направленное на раскрытие преступления.
Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина перевела преступникам 2,4 миллиона рублей. Злоумышленники действовали по той же схеме, правда, в этом случае женщине сообщили, что неизвестный пытается оформить на нее кредит.