Карантин по бешенству объявлен на территории Полевского

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Тело умершей лисы было найдено садоводом на одном из участков. Его отправили на проведение экспертизы, результаты которой подтвердили содержание бешенства в крови, рассказали в официальном сообществе администрации Полевского во ВКонтакте.
Место, где лежала лиса, а также колеса автомобиля, находившегося на участке, были продезинфицированы, а ветеринары вакцинировали четырех домашних кошек и одну собаку.
Карантин в садоводческом товариществе был объявлен до 16 мая 2023 года.
Напомним, недавно в микрорайоне Полевского Зеленый бор-1 объявили карантин до пятого мая. В микрорайоне тоже была обнаружена мертвая лисица, зараженная бешенством.