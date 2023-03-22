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Карантин по бешенству объявлен на территории Полевского

22 марта 2023, 03:55
Фото: 1MI
Карантин по бешенству был объявлен на территории Полевского в садовом товариществе «Светлый-2» из-за найденного тела погибшей зараженной лисицы.

Тело умершей лисы было найдено садоводом на одном из участков. Его отправили на проведение экспертизы, результаты которой подтвердили содержание бешенства в крови, рассказали в официальном сообществе администрации Полевского во ВКонтакте.

Место, где лежала лиса, а также колеса автомобиля, находившегося на участке, были продезинфицированы, а ветеринары вакцинировали четырех домашних кошек и одну собаку.

Карантин в садоводческом товариществе был объявлен до 16 мая 2023 года.

Напомним, недавно в микрорайоне Полевского Зеленый бор-1 объявили карантин до пятого мая. В микрорайоне тоже была обнаружена мертвая лисица, зараженная бешенством.

Карантин по бешенству из-за дикой лисы объявили в микрорайоне Полевского
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#Елизавета Зиборова#Карантин#Бешенство#Полевской#Здоровье#Свердловская область#Новости УрФО
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