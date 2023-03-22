Кто выиграет лигу чемпионов в этом сезоне

По мнению специалистов, наивысшие шансы выиграть текущую лигу чемпионов имеют английский Манчестер Сити и немецкая Бавария. Победа «горожан» оценивается в 30%, баварцев – в 22%. Но, если Бавария за всю свою историю 6 раз поднимала над головой Кубок чемпионов (это третий показатель после Реала и Милана), то манкунианцам нечем похвастаться. Несмотря на то, что команда вот уже на протяжении более десяти лет «правит бал» в национальном чемпионате Англии (который считается сильнейшим в мире), на международной арене клуб не добивался успехов.