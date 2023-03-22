Кто выиграет лигу чемпионов в этом сезоне

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Разберем шансы претендентов в этом году, какая из команд, по мнению специалистов портала Супербет, имеет лучшие шансы завоевать главный европейский клубный трофей.
По мнению специалистов, наивысшие шансы выиграть текущую лигу чемпионов имеют английский Манчестер Сити и немецкая Бавария. Победа «горожан» оценивается в 30%, баварцев – в 22%. Но, если Бавария за всю свою историю 6 раз поднимала над головой Кубок чемпионов (это третий показатель после Реала и Милана), то манкунианцам нечем похвастаться. Несмотря на то, что команда вот уже на протяжении более десяти лет «правит бал» в национальном чемпионате Англии (который считается сильнейшим в мире), на международной арене клуб не добивался успехов.
Сейчас в своих национальных чемпионатах клубы ведет борьбу за чемпионство, и она, скорее всего, продлится до самого последнего тура. Обе команды подвержены периодическим спадам, регулярно проигрывая матчи далеко не самым сильным соперникам после ряда удачных матчей.
«Дублерами» фаворитов этого розыгрыша лиги чемпионов специалисты поставили мадридский Реал и итальянский Наполи, оценив шансы этих команд примерно в 15%. Конечно же, за Реал его колоссальный опыт и традиции. Галактикос уверенно удерживают звание самого успешного европейского клуба, с показателем 14 побед в 17 финалах. У Милана, который идет на втором месте, всего 7 побед в 11 финалах. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем обозримом будущем у Реала просто нет конкурентов в европейском футболе по количеству завоеванных трофеев.
Наполи под руководством Лучано Спалетти в этом сезоне произвел настоящий фурор. На групповом этапе неаполитанцы на одном дыхании «вынесли» своих соперников по группе в лице Ливерпуля, Аякса и Рейнджерс. В Серии А Наполи уверенно лидирует и уже через несколько туров можно официально примерять золотые медали Скудетто. Реал, по всей видимости, уже не сможет догнать в Ла Лиге Барселону, которая «освободилась» от еврокубков, и теперь может целиком и полностью сосредоточиться на внутреннем чемпионате.
За четверкой фаворитов идут ПСЖ, Челси, Бенфика и миланский Интер, шансы этих команд специалисты оценивают в 4-5%. Конечно же, особняком в этом квартете стоит ПСЖ, который, как и Ман Сити не имеет конкурентов в национальном чемпионате, но ничего не выиграл на международной арене. Очень хороша в этом сезоне португальская Бенфика. Как знать, может быть в этом году команде удастся преодолеть «проклятие Гуттмана» и завоевать европейский трофей впервые с 1962 года.
Миланский Интер и лондонский Челси в этой четверке идут на «втором плане». Обе команды не отличаются стабильностью, особенно это касается «пенсионеров», которые под руководством Грэма Поттера показывают очень невыразительный футбол, несмотря на те колоссальные средства, которые были потрачены руководством клуба для приобретения новых футболистов.
Победу Тоттенхэма, дортмундской Боруссии, Милана и Лейпцига специалисты оценивают в 2-3%. Замыкают список Ливерпуль, Порту, Айнтрахт и Брюгге, победа которых оценивается менее, чем в 1%. Конечно же, из этого списка можно выделить Ливерпуль, который хоть сейчас переживает и непростые времена, но, возможно, что команда после сенсационной разгромной победы в 26 туре АПЛ над одним из лидеров Манчестер Юнайтед с разгромным счетом 7:0, заиграет новыми «красками», и повторит свой успех последних лет, ведь за последние 5 лет мерсисайдцы трижды выходили в финал лиги чемпионов.