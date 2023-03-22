Миллион заплатит предприятие в Екатеринбурге дочери погибшего работника

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В августе 2020 года сотрудник предприятия упал с монтажной вышки, когда проводил работы по металлообработке. В результате несчастного случая мужчина погиб, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После проведенной проверки факта гибели сотрудника было установлено, что в действиях руководителя были нарушения в области охраны труда: погибший был допущен к выполнению служебных обязанностей без прочитанных инструкций по технике безопасности, а также без обучения и без проверки знаний техники безопасности.
Приняв во внимание факты данного инцидента, суд постановил взыскать с предприятия 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации дочери погибшего.