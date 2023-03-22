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Миллион заплатит предприятие в Екатеринбурге дочери погибшего работника

22 марта 2023, 06:11
Фото: 1MI
Дочери погибшего работника екатеринбургского предприятия Верх-Исетский районный суд назначил компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

В августе 2020 года сотрудник предприятия упал с монтажной вышки, когда проводил работы по металлообработке. В результате несчастного случая мужчина погиб, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После проведенной проверки факта гибели сотрудника было установлено, что в действиях руководителя были нарушения в области охраны труда: погибший был допущен к выполнению служебных обязанностей без прочитанных инструкций по технике безопасности, а также без обучения и без проверки знаний техники безопасности.

Приняв во внимание факты данного инцидента, суд постановил взыскать с предприятия 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации дочери погибшего.

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#Суд#Компенсация#Выплата#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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