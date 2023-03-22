Миллион заплатит предприятие в Екатеринбурге дочери погибшего работника

После проведенной проверки факта гибели сотрудника было установлено, что в действиях руководителя были нарушения в области охраны труда: погибший был допущен к выполнению служебных обязанностей без прочитанных инструкций по технике безопасности, а также без обучения и без проверки знаний техники безопасности.