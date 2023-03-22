Мобилизованные после возвращения с СВО смогут вернуться на прежнее место работы

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
Федеральный закон №545-ФЗ о внесении изменений в статьи 302, 351.7 Трудового Кодекса РФ закрепляет за мобилизованными гражданами, а также служащими по контракту либо добровольно содействующим решению возложенных на Вооруженные Силы РФ задач, право вернуться на занимаемую прежде должность.
Другими словами, мобилизованный, ранее состоявший в трудовых отношениях с работодателем вправе вернуться на должность, которую он занимал до мобилизации. Это право он должен реализовать в течение трех месяцев после возвращения с военной службы. Такое право предоставляется лицам, с которыми приостановленный трудовой договор был расторгнут с истечением срока его действия.
Если подходящей вакансии нет, вернувшийся с военной службы гражданин имеет право на другую должность, соответствующую его квалификации. Если и она отсутствует, то на нижестоящую должность, сообщили в военной прокуратуре.