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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Мобилизованные после возвращения с СВО смогут вернуться на прежнее место работы

22 марта 2023, 08:03
Фото: 1MI
19 декабря 2022 года вступил в силу Федеральный закон, закрепляющий за мобилизованными гражданами преимущественное право вернуться после прохождения военной службы на ранее занимаемую должность.

Федеральный закон №545-ФЗ о внесении изменений в статьи 302, 351.7 Трудового Кодекса РФ закрепляет за мобилизованными гражданами, а также служащими по контракту либо добровольно содействующим решению возложенных на Вооруженные Силы РФ задач, право вернуться на занимаемую прежде должность.

Другими словами, мобилизованный, ранее состоявший в трудовых отношениях с работодателем вправе вернуться на должность, которую он занимал до мобилизации. Это право он должен реализовать в течение трех месяцев после возвращения с военной службы. Такое право предоставляется лицам, с которыми приостановленный трудовой договор был расторгнут с истечением срока его действия.

Если подходящей вакансии нет, вернувшийся с военной службы гражданин имеет право на другую должность, соответствующую его квалификации. Если и она отсутствует, то на нижестоящую должность, сообщили в военной прокуратуре. 

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#Наталья Лушина#Мобилизованные#Должность#Федеральный закон#Работодатель#Трудовой договор#Общество#СВО#Свердловская область
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