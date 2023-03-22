Мобилизованные после возвращения с СВО смогут вернуться на прежнее место работы

Другими словами, мобилизованный, ранее состоявший в трудовых отношениях с работодателем вправе вернуться на должность, которую он занимал до мобилизации. Это право он должен реализовать в течение трех месяцев после возвращения с военной службы. Такое право предоставляется лицам, с которыми приостановленный трудовой договор был расторгнут с истечением срока его действия.