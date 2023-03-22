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Модернизированный асфальтобетонный завод будет запущен в Нижнем Тагиле в апреле

22 марта 2023, 11:15
Фото: TagilCity.ru
Производительность асфальтобетонного завода в Нижнем Тагиле после модернизации увеличится с 60 до 100 тонн. За 8-часовую смену будет изготавливаться 1000 тонн материала.

В эксплуатацию вводят обновленную установку для изготовления асфальтобетонных смесей. Здесь заменили сушильный барабан, смеситель, систему вентиляции и очистки воздуха. Поставили новую пультовую — полностью цифровую, что значительно облегчает работу. Оборудование функционирует с использованием жидкости, которая гасит пыль, возникающую во время сушки щебня и минерального порошка. В прошлом году установили бункер для производства целлюлозы. Она применяется при изготовлении щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Сейчас можно производить одновременно 2 вида асфальта с хранением их в специальных бункерах. Своевременно осуществляется подвоз минерального порошка, щебня и битума. Раньше на заводе было свое битумохранилище, но его ликвидировали из-за пожароопасности и угрозы загрязнения грунтовых вод.

Еще в 2019 году руководством МУП «Тагилдорстрой» было принято решение работать только с отечественными производителями. Многие организации, заключившие контракты с иностранными предприятиями, на данный момент имеют проблемы с поставкой материалов и комплектующих. В «Тагилдорстрое» поясняют, что подобных затруднений нет. Поэтому автодороги смогут своевременно отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» материалами, произведенными на обновленных заводах нашего города.

В Нижнем Тагиле также модернизируют бетонный завод. По словам заместителя директора МУП «Тагилдорстрой» Ильи Кузнецова, уже приобретено 2 бетоносмесителя. Есть установка для использования присадок, хранения цемента. В ближайшее время увеличат мощность производства. Также закупили теплогенератор для работы с сыпучими материалами (песок, щебень) в зимнее время. Теперь бетон можно производить при любых погодных условиях.

Потихоньку модернизируем завод, подгоняем его под себя, под свои нужды. Планируем выпускать бетон для установки бордюров. В дальнейшем будем рассматривать свое производство бордюров. Будем развивать свое производство бетона и выходить на большие объемы. Мощность завода в зимнее время доходит до 50 кубометров за смену. В теплое время производится 70 кубометров. Максимальная возможность — 120-150 кубов, — рассказал Илья Кузнецов.

В планах руководства МУП «Тагилдорстроя» рассмотрение вопроса о закупке оборудования для изготовления тротуарной плитки.

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#Анастасия Стрежнева#Ремонт дорог#МУП Тагилдорстрой#Завод#Модернизация#Экономика#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область
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