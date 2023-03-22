Модернизированный асфальтобетонный завод будет запущен в Нижнем Тагиле в апреле

В Нижнем Тагиле также модернизируют бетонный завод. По словам заместителя директора МУП «Тагилдорстрой» Ильи Кузнецова, уже приобретено 2 бетоносмесителя. Есть установка для использования присадок, хранения цемента. В ближайшее время увеличат мощность производства. Также закупили теплогенератор для работы с сыпучими материалами (песок, щебень) в зимнее время. Теперь бетон можно производить при любых погодных условиях.